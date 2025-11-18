Ричмонд
Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 18 ноября 2025

−2 градуса ожидается в Иркутске 18 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 18 ноября 2025 года обещает переменную облачность без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра остановится на отметке 0…-2 градуса, температура ночью −8…-10. Ветер юго-восточный с переходом вечером на северо-западный 4−9 м/с.

Погода в Иркутске 18 ноября 2025.

— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью −8…-13, при прояснении −18…-23, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье днем потеплеет до +1…-4 градусов, однако в некоторых районах ожидается −7…-12. Вот что обещает погода в Иркутске 18 ноября 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что свет частично отключат в Иркутске 18 ноября. Некоторым придется провести без электричества почти весь день.