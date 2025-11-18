Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 18 ноября 2025

Погода в Иркутске 18 ноября 2025 года обещает переменную облачность без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра остановится на отметке 0…-2 градуса, температура ночью −8…-10. Ветер юго-восточный с переходом вечером на северо-западный 4−9 м/с.