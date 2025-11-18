Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Новосибирска планируют вернуть городской пляж «Наутилус»

Градоначальник рассказал о планах создания в городе современных пляжных зон.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о планах создания в городе современных пляжных зон, которые будут соответствовать высоким стандартам качества. Речь идет о благоустройстве территории на Оби и пляжа в Академгородке. Об этом градоначальник сообщил в интервью изданию АиФ-Новосибирск.

«Задача — не просто вернуть пляж, а перевести его на качественно новый уровень», — подчеркнул градоначальник.

По его словам, планируется создать инфраструктуру, включающую качественный песок, службу безопасности, оборудованную береговую линию с буйками, очищенное дно, раздевалки, душевые, кафе и удобные парковки.

Особое внимание будет уделено интеграции пляжа в существующую городскую инфраструктуру.

«Чтобы люди приезжали на метро, могли искупаться, провести время, сходить в кафе, посетить парк “Арена” или парк “Усть-Тула”», — отметил мэр.

Проект в Академгородке предполагает создание многофункциональной зоны для семейного отдыха и занятий спортом. Максим Кудрявцев признал, что задачи требуют значительных ресурсов, но выразил надежду на появление необходимого финансирования в бюджете.

«Как только финансирование будет появляться, мы будем об этом задумываться», — заявил мэр, добавив, что в перспективе планируется привлекать бизнес для организации сервисов. По оценкам администрации, реализованные проекты смогут привлекать туристов из других регионов.