«МК»: покушение на Троекуровском кладбище готовилось на Шойгу

Пара рассказала, что встретилась с Русланом на станции метро «Румянцево». Он передал им вазу с цветами, внутри которой, по их словам, могла находиться камера видеонаблюдения. Затем они направились на Троекуровское кладбище, нашли нужную могилу и установили вазу. «Он сказал поставить эту вазу в левый дальний угол», — сообщил муж задержанной.