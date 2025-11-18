Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен: Украина рискует столкнуться с бюджетным тупиком в 2026 году

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что Украина может оказаться в серьезном бюджетном тупике в 2026 году и последующие годы. Об этом она написала в письме лидерам ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что Украина может оказаться в серьезном бюджетном тупике в 2026 году и последующие годы. Об этом она написала в письме лидерам ЕС.

По словам фон дер Ляйен, увеличение расходов, связанных с конфликтом с Россией, ведет к снижению финансовой устойчивости Украины. Она подчеркнула, что без «постоянной и увеличенной поддержки» Украина столкнется с экономическими трудностями, которые подорвут ее способность к самообороне и обеспечению функционирования ключевых государственных структур, передает газета Politico.

До этого еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис выразил обеспокоенность относительно долговой устойчивости Украины, заявив, что Еврокомиссия и Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоены ее платежеспособностью. По словам Домбровскиса, ЕС больше не может предоставлять Украине обычные коммерческие кредиты, так как это возлагает значительное финансовое бремя на государства-члены.

13 ноября фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия (ЕК) направит Украине шесть миллиардов евро по кредитной линии G7, выделенной под доходы от российских активов.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше