Фон дер Ляйен: Украина рискует столкнуться с бюджетным тупиком в 2026 году

До этого еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис выразил обеспокоенность относительно долговой устойчивости Украины, заявив, что Еврокомиссия и Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоены ее платежеспособностью. По словам Домбровскиса, ЕС больше не может предоставлять Украине обычные коммерческие кредиты, так как это возлагает значительное финансовое бремя на государства-члены.