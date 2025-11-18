Фон дер Ляйен: Украина рискует столкнуться с бюджетным тупиком в 2026 году

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что Украина может оказаться в серьезном бюджетном тупике в 2026 году и последующие годы. Об этом она написала в письме лидерам ЕС.
По словам фон дер Ляйен, увеличение расходов, связанных с конфликтом с Россией, ведет к снижению финансовой устойчивости Украины. Она подчеркнула, что без «постоянной и увеличенной поддержки» Украина столкнется с экономическими трудностями, которые подорвут ее способность к самообороне и обеспечению функционирования ключевых государственных структур, передает газета Politico.
До этого еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис выразил обеспокоенность относительно долговой устойчивости Украины, заявив, что Еврокомиссия и Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоены ее платежеспособностью. По словам Домбровскиса, ЕС больше не может предоставлять Украине обычные коммерческие кредиты, так как это возлагает значительное финансовое бремя на государства-члены.
13 ноября фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия (ЕК) направит Украине шесть миллиардов евро по кредитной линии G7, выделенной под доходы от российских активов.