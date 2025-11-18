В городе ЯНАО простятся сразу с тремя стрелками, погибшими на СВО. Фото

«С большим прискорбием сообщаем о том, что при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции героически погибли трое наших земляков. Рядовой Дмитриев Игорь Валентинович, рядовой Немов Евгений Игоревич, гвардии рядовой Кузнецов Василий Александрович — наши бойцы служили стрелками в мотострелковых подразделениях», — сообщается в telegram-канале мэрии города.