Узбекистан лишил Казахстан «золота» Исламиады-2025

По данным sportarena.kz, он начал выступление со стадии ⅛ финала, где в упорном поединке победил представителя Афганистана — Али Амири 2:1.
В четвертьфинале Хасенов встретился с Муетазом Ифауи из Туниса, которого одолел с таким же счетом. В полуфинале Бауыржан «бился» с азербайджанцем Эльтажем Гафаровым. Победа со счетом 2:1 досталась нашему соотечественнику.
Вечером 17 ноября Хасенов встретился в финале с Маратом Мавлоновым из Узбекистана. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу узбекистанского спортсмена.
Бауыржан Хасенов является бронзовым призером прошлой Исламиады, которая состоялась в 2022 году в турецкой Конье.
Ранее сообщалось, что титулованный конькобежец из Казахстана не прошел в элитный турнир США.