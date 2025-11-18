Ричмонд
Аэропорт Саратова временно закрыли для полётов

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в саратовском аэропорту Гагарин. Воздушная гавань закрыта для полётов гражданских судов 18 ноября после 2:00 ночи.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Саратов (Гагарин) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В Росавиации уточнили, что ограничения необходимы в целях обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять время отправления рейсов у авиакомпаний.

Ранее Life.ru сообщал, что вечером 17 ноября за три часа над Россией перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников. Основную часть из них ПВО сбила над территорией Белгородской области.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.