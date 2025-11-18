В аэропорту Саратова введены временные ограничения

Срочная новость.
В аэропорту Саратова временно ограничены взлет и посадка воздушных судов. Данные ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
