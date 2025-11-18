Иркутский Як-130М впервые показали на выставке в Дубае

Новый учебно-боевой самолет Як-130М впервые представили за границей — на выставке Dubai Airshow 2025. Об этом КП-Иркутск сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.
Самолет — это глубокая модернизация модели Як-130, которую начали выпускать еще в 2009 году. Та машина стала первым в мире самолетом своего поколения для обучения пилотов современных истребителей. Як-130 служит в Воздушно-космических силах России и в ВВС других стран, а российские летчики установили на нем девять мировых рекордов. Главная цель модернизации — усилить боевые возможности.
— На Иркутском авиазаводе уже собрали два опытных образца Як-130М для испытаний. Сейчас мы готовим машины к наземным проверкам и первому полету, — рассказал заместитель главного конструктора Дмитрий Попов.
Теперь самолет оснастили новой радиолокационной станцией, оптико-локационной системой и современным комплексом обороны. Он может применять новые виды управляемого и неуправляемого оружия.
Благодаря этому Як-130М способен выполнять боевые задачи днем и ночью, в любую погоду, на уровне самых современных машин. Он может уничтожать наземные и воздушные цели, включая тяжелые беспилотники.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии выясняют обстоятельства гибели машиниста бульдозера.