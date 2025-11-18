Иркутский Як-130М впервые показали на выставке в Дубае

Самолет — это глубокая модернизация модели Як-130, которую начали выпускать еще в 2009 году. Та машина стала первым в мире самолетом своего поколения для обучения пилотов современных истребителей. Як-130 служит в Воздушно-космических силах России и в ВВС других стран, а российские летчики установили на нем девять мировых рекордов. Главная цель модернизации — усилить боевые возможности.