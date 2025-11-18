«Я очень доволен»: Грэм* заявил о движении «сокрушительных» санкций против РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил о готовности продвигать законопроект о расширении полномочий президента США Дональда Трампа по введению санкций после того, как сам президент выразил одобрение этой инициативы.
— Я очень доволен тем, что с благословения президента Трампа конгресс продвинется с подавляющей двухпартийной поддержкой законопроекта о санкциях против России, который предоставит президенту Трампу больше инструментов, — написал Грэм* в социальной сети X.
Ранее стало известно, что Трамп заявил о своей поддержке законопроекта, который предполагает введение санкций в отношении стран, ведущих бизнес с Россией. По словам Трампа, он также предложил добавить в этот список Иран.
СМИ сообщили, что эти санкции могут стать началом новой «жесткой стратегии» США по отношению к России, и за ними могут последовать более серьезные ограничения.
До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США практически исчерпали свои возможности по введению новых антироссийских ограничений.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.