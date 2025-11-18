Во Владивостоке ищут водительницу Nissan X-Trail, сбившую ребёнка на зебре

Прокуратура Приморского края поставила на контроль установление обстоятельств дорожного инцидента во Владивостоке, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. В воскресенье, 16 ноября, на улице Калинина в краевом центре произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль наехал на ребёнка, после чего водитель покинул место инцидента. Об этом сообщила прокуратура Приморского края, уточнив, что информацию о ДТП надзорное ведомство обнаружило при мониторинге сообщений в социальных сетях.
В результате наезда у мальчика диагностировали перелом ноги, ему потребовалась медицинская помощь. Прокуратура намерена добиваться всестороннего выяснения обстоятельств случившегося, установления личности водителя и последующего привлечения виновного к предусмотренной законом ответственности. В ведомстве акцентируют внимание на том, что оставление места дорожно-транспортного происшествия при наличии пострадавшего является серьёзным нарушением закона.
Днём раньше в новых медиа появилась эмоциональная публикация, в которой рассказывалось об этом инциденте на улице Калинина. По словам автора сообщения, возле дома № 47 оранжевый кроссовер Nissan X-Trail неожиданно выехал к группе детей на пешеходном переходе, и один из мальчиков оказался под колёсами. В сообщении утверждалось, что машину вела женщина, которая после наезда не стала дожидаться приезда экстренных служб и поспешно уехала.
Из той же публикации следует, что ребёнок, находясь в шоковом состоянии, самостоятельно добрался до дома, а его мать уже потом вернулась к месту происшествия, но на дороге не обнаружила ни автомобиля, ни заметных следов происшествия, даже осколков стекла.
В посте также говорится, что неравнодушные горожане начали самостоятельно разыскивать оранжевый Nissan X-Trail и его хозяйку. Автор призвал свидетелей и владельцев видеорегистраторов, которые могли запечатлеть момент наезда, поделиться записями и информацией, чтобы помочь в поиске предполагаемой виновницы ДТП.