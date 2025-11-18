Во Владивостоке ищут водительницу Nissan X-Trail, сбившую ребёнка на зебре

Днём раньше в новых медиа появилась эмоциональная публикация, в которой рассказывалось об этом инциденте на улице Калинина. По словам автора сообщения, возле дома № 47 оранжевый кроссовер Nissan X-Trail неожиданно выехал к группе детей на пешеходном переходе, и один из мальчиков оказался под колёсами. В сообщении утверждалось, что машину вела женщина, которая после наезда не стала дожидаться приезда экстренных служб и поспешно уехала.