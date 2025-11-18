Россиянам объяснили, в каком месяце лучше уходить в отпуск в 2026 году

По словам Южалина, для сотрудников, получающих оклад, наиболее выгодно брать отпуск в те месяцы, где больше рабочих дней. Причина в том, что наличие выходных и праздничных дней не сказывается на размере оклада, тогда как оплата отпуска рассчитывается на основе средней заработной платы.