Россиянам объяснили, в каком месяце лучше уходить в отпуск в 2026 году

Россиянам рекомендовали заранее планировать отпускные даты.
В следующем году наиболее выгодным месяцем для оформления отпуска станет июль. Менее выгодны для россиян — апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, сообщил глава юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
«В РФ самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Немного хуже будет апрель, сентябрь, октябрь и декабрь», — пояснил собеседник РИА Новости.
По словам Южалина, для сотрудников, получающих оклад, наиболее выгодно брать отпуск в те месяцы, где больше рабочих дней. Причина в том, что наличие выходных и праздничных дней не сказывается на размере оклада, тогда как оплата отпуска рассчитывается на основе средней заработной платы.
Чтобы понять, насколько целесообразно использовать отпуск в определенный месяц, необходимо сопоставить свой ежедневный доход в этом месяце со среднедневным заработком. Если стоимость одного рабочего дня превышает среднедневной заработок, то брать отпуск в этот период невыгодно, заявил юрист.
Ранее общественный деятель Вадим Попов предлагал сократить ежегодный оплачиваемый отпуск до 21 дня. Но эксперты сочли такие изменения маловероятными, отметив, что действующая система отпусков соответствует европейским стандартам и устраивает и работников, и работодателей.