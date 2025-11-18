Ричмонд
В Саксонии развернули операцию по поиску НЛО: камеры зафиксировали неопознанный объект

DPA заявило об операции саксонской полиции по поиску НЛО после заявлений жителей.

Источник: Комсомольская правда

Жители города Шенеке в Саксонии увидели НЛО. Они обратились с заявлениями в полицию. Службы организовали поисковую операцию, однако никаких следов НЛО не обнаружили, транслирует DPA.

По сведениям агентства, камеры видеонаблюдения действительно зафиксировали неизвестный объект. Сигналы об НЛО начали поступать 16 ноября. В поисковой операции участвовали полицейские из Чехии и Верхней Франконии.

«Силовики прочесали район, но от объекта не осталось никаких следов», — сказано в статье.

Тем временем в Польше расследуют инцидент с разрывом железнодорожных путей. Дорога ведет в сторону Украины. Неполадку заметил машинист поезда. В результате состав был остановлен. Поезд перевозил нескольких рабочих и двух пассажиров. В Польше заявили о диверсии.