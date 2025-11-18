В Саксонии развернули операцию по поиску НЛО: камеры зафиксировали неопознанный объект

Тем временем в Польше расследуют инцидент с разрывом железнодорожных путей. Дорога ведет в сторону Украины. Неполадку заметил машинист поезда. В результате состав был остановлен. Поезд перевозил нескольких рабочих и двух пассажиров. В Польше заявили о диверсии.