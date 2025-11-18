Мэр Кудрявцев об актуальных проектах

О главных городских проблемах и достижениях журналистам «АиФ на Оби» рассказал глава Новосибирска Максим Кудрявцев. Мэр отметил важные проекты благоустройства и прокомментировал кадровую политику.
Команда и бюджет.
— Максим Георгиевич, вы занимаете пост мэра уже второй год. Что вы считаете своим главным достижением за это время?
— Главное достижение — за это время удалось сформировать команду, которая в состоянии решать любые задачи городского хозяйства. За это время мной принято около 45 кадровых решений уровня топ-менеджмента. Из семи моих заместителей — пять новых назначенцев. Главы районов обновились более чем наполовину. В департаментах тоже были приняты кадровые решения.
— Остались ли какие-то незакрытые позиции?
— Это постоянный процесс. Команда — это живой организм. К примеру, сейчас мы перешли на управление «по целям». То есть все руководители получили набор целей на квартал. Они чётко формализованы, оцифрованы во времени. Иными словами, мои заместители получают чётко выраженные задачи, которые за квартал они должны отработать. Потом будет подведение итогов, и это существенно повышает эффективность работы команды. Принципы остаются неизменными: люди должны любить Новосибирск и чётко верить в те цели, в ту корпоративную культуру мэрии, которую сейчас формируем и закладываем. Они должны быть ориентированы на результат, уметь работать в команде. Считаю, что не за всеми вопросами надо ходить к мэру. Можно собраться в переговорной комнате, выработать решение или варианты, а потом уже идти для утверждения.
Сейчас каждый менеджер в нашей команде, в том числе и я, познаёт что-то новое, постигает, развивается, и команда набирает обороты. Но мы ещё не на пиковой величине.
— Недавно вы анонсировали бюджет на ближайшие два года. Расскажите о его параметрах подробнее. Какие расходы, какие доходы, есть ли дефицит.
— Хотел бы на этот вопрос ответить несколько шире. Вспомним 2023 год, когда уровень доходов в городе Новосибирске составлял 83 млрд рублей. Мы с командой, когда я только стал мэром, проанализировали структуру доходов и затрат и поставили перед собой цель выйти на более высокую планку.
За 2024 год впервые в истории города по доходам мы прошли рубеж в 100 млрд рублей. Растут собственные доходы, это ключевая задача для нас. За 2024 год мы приросли на 14 млрд рублей, и на 4 млрд рублей приросли за 2025-й. За два года — на 18 млрд. Это очень серьёзный рывок, который позволяет решать целый спектр проблем городского хозяйства. Появились финансовые средства на те задачи, которые раньше решать не могли. Существенный уровень межбюджетных трансфертов (они составляют более 50 млрд рублей) говорит о хорошем взаимодействии города и области.
Говоря о наших достижениях, о том, что получилось, хотел бы сказать и о сложностях. На момент моего вступления в должность был очень высокий уровень муниципального долга. Он составлял 22,5 млрд рублей. 30% этой суммы — это бюджетный кредит. После увеличения ставки рефинансирования она составила 20% и более. За отчётный период не только не нарастили муниципальный долг, мы его снизили на очень серьёзную сумму — на 6 млрд рублей. На начало 2025 года он составлял 16,5 млрд рублей. Одна из основных задач сейчас удержать уровень муниципального долга. Потому что кредитоваться по таким ставкам — это очень тяжёлое обременение.
Если говорить о перспективных планах, то бюджет на 2026−2027 год — сбалансированный. По уровню доходов: 108 млрд и 113, соответственно. По расходам — 109 млрд и 119. С небольшим дефицитом в 1 млрд рублей — это 1%. Все сейчас занимаются извлечением дополнительных доходов. Мы должны зарабатывать абсолютно от всего: от недвижимости, от аренды, эффективно использовать земельные ресурсы, оборотные активы.
В структуре затрат ключевые статьи — социальные. Например, на образование выделяем более 50 млрд рублей. В целом бюджет имеет ярко выраженную социальную окраску. Все обязательства, которые лежат на мэрии, мы выполним. Также ключевые статьи затрат — это дороги, благоустройство, спорт, культура, молодёжная политика. В целом бюджет получается сбалансированным.
— Если у вас была бы возможность найти дополнительно 5 млрд рублей в бюджет города, на решение какой задачи вы бы их направили?
— Когда я стал мэром, выделял две ключевые проблемы — пыль и дороги. С пылью поработали достаточно неплохо. За лето, надеюсь, все это заметили. Дороги: каждый год на ремонт тратим около 2,5 млрд рублей. Это было в 2024 году, такую же сумму примерно освоим в 2025, причём весь объём работ мы выполнили качественно: нет незакрытых проектов. Но дорожный комплекс города готов освоить и дополнительные 5 млрд.
С моим первым заместителем Иосифом Кадалаевым съездили в Минск, посмотрели практику ремонта дорог. И сейчас обдумываем приобретение одного или двух собственных асфальтобетонных заводов.
Оставшуюся сумму можно распределить на транспорт, потому что в этом вопросе тоже мы не всё делаем достаточно эффективно. У нас нет интеллектуальной транспортной сети, которая будет определять временные интервалы на светофорных объектах. Мы не всегда используем эффективно возможности организации одностороннего движения, платные и перехватывающие парковки. И конечно, город должен быть комфортным, зелёным, благоустроенным. Важная задача, чтобы проекты по озеленению тоже реализовывались более интенсивно. Задач крайне много. Муниципальный долг, опять же, надо гасить. Может быть, в первую очередь 5 млрд банкам отдал, чтобы остатки долга погасить.
Я понимаю как мэр, что самый короткий путь решить проблемы городского хозяйства — это зарабатывать самим. Собственно, сейчас уже этим и занимаемся.
— Раз уж вы сказали про наблюдения в Минске, то, может быть, какие-то ещё у коллег из Беларуси почерпнули идеи. Например, по ведению городского хозяйства?
— Мы набрали собственный штат дорожных рабочих. Посмотрели показатели Минска и Новосибирска по объёму производства, по территории, по численности населения города. Они сопоставимы: в Минске проживает 1,9 млн человек, у нас — 1,6. Но Минск более компактный. Там 380 квадратных километров площади, а у нас 500. Мы побывали в ДЭУ, посмотрели, как у них транспортный узел работает, метрополитен, как готовят к вводу станции метро. По вопросам проектирования метрополитена белорусы приезжали несколько раз, у нас хорошее взаимодействие и сейчас.
Борьба с сугробами.
— Вопрос зимней уборки города. Можете рассказать подробнее о том, изменились ли подходы или принципы решения этой проблемы?
— Новосибирск — это огромный мегаполис, это серьёзная разветвлённая многоуровневая структура, поэтому здесь разовые решения не работают. Во всём нужна системность. Мы потратили год, чтобы отстроить систему, и могу уверенно сказать, что к зимнему сезону мы готовы.
Много раз об этом рассказывал, но позволю себе повториться. У нас дорожных рабочих было 170. Посчитали с коллегами по необходимым нормативам и получили цифру 400. Ещё 450 людей ручного труда — это люди, которые летом стригут газоны, а зимой чистят остановочные павильоны, тротуары, скверы, парки. Это незаменимый персонал, очень важный для города, потому что только автоматизированным способом полноценную уборку не сделать. Всё равно что- 1296 то надо убирать руками. Это и пешеходные переходы, и лестничные марши.
Дорожным рабочим поднимали зарплату, потому что при том уровне денежного содержания, который был ранее, эту задачу было решить невозможно. Сейчас они получают на руки от 60 до 65 тысяч рублей. Только при таком подходе смогли набрать людей. Водители, механизаторы получают от 90 до 110 тысяч рублей. Штат водителей также укомплектовали на 100%.
Приобрели спецтехнику: 116 единиц в 2014 году, 59 штук в этом. На эти цели были выделены деньги: 400 млн предоставило областное правительство и 100 миллионов добавили из городского бюджета. На торгах получили экономию. Первоначально мы закупили 53 машины, и благодаря экономии приобрели ещё 6. В том числе одну машину для промывки ливневой канализации, она стоит 32 миллиона. Машина будет промывать каналы, и это серьёзно упростит процесс, и увеличит производительность труда.
Первый снег обильно выпал в начале октября. Что мы сделали? Снег пошёл активно в 3:00 и падал очень интенсивно до утра. Мы оставили ночную смену до обеда, также ввели дневную смену. До 13:00 прошли все магистрали, потом техника ушла на второстепенные улицы. За ночь привели дороги в нормативное состояние. Невозможно такой огромный город убрать одномоментно. Днём убирать сложнее — интенсивное движение на дорогах. Поэтому в ночь выходит до 300 единиц техники. Всего у нас 500 машин, которые работают зимой. Есть роторы, которые убирают больший снежные валы. Есть грейдеры. Усилия в снегопад прикладываются большие, чем в обычное время. Но мы не завалили ни одну магистраль.
Обратите внимание, что к зиме окрыли шестиполосное движение на Димитровском мосте. По уборке взаимодействуем с предприятиями. Обратились к бизнесу, чтобы организации убирали не только свою, но и прилегающую территорию. Три четверти организаций согласились поддерживать нас в этом вопросе. Коллеги убирают территорию, прилегающую к муниципальной. Поэтому спасибо тем, кто откликнулся на нашу просьбу.
Справка. 16 апреля 2024 года Максим Георгиевич Кудрявцев был избран на должность мэра на 34-й сессии Совета депутатов города Новосибирска VII созыва. По результатам голосования «за» проголосовали 40 человек из 45.