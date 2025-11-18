Мэр Кудрявцев об актуальных проектах

— Это постоянный процесс. Команда — это живой организм. К примеру, сейчас мы перешли на управление «по целям». То есть все руководители получили набор целей на квартал. Они чётко формализованы, оцифрованы во времени. Иными словами, мои заместители получают чётко выраженные задачи, которые за квартал они должны отработать. Потом будет подведение итогов, и это существенно повышает эффективность работы команды. Принципы остаются неизменными: люди должны любить Новосибирск и чётко верить в те цели, в ту корпоративную культуру мэрии, которую сейчас формируем и закладываем. Они должны быть ориентированы на результат, уметь работать в команде. Считаю, что не за всеми вопросами надо ходить к мэру. Можно собраться в переговорной комнате, выработать решение или варианты, а потом уже идти для утверждения.