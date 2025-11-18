Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 18 ноября 2025

Отключение отопления в Иркутске 18 ноября 2025 года коснется Октябрьского и Свердловского округов. Согласно информации оператора тепловых сетей, ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Это позволит избежать аварийных ситуаций в морозы.
— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Волжская, 46, Карла Либкнехта, 242, Пискунова, 104, Пискунова, 104 и заменим приборы учета в ЦТП Затон, — уточняет оператор.
Также это значит, что жильцы некоторых домов временно останутся без горячей воды. Работы начнутся уже с девяти часов утра. Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 18 ноября 2025 года представлена в фотокарточках ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что электричество частично пропадет в Иркутске на время неотложных работ.