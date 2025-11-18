Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 18 ноября 2025

Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 18 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 18 ноября 2025 года коснется Октябрьского и Свердловского округов. Согласно информации оператора тепловых сетей, ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Это позволит избежать аварийных ситуаций в морозы.

Отключение отопления в Иркутске 18 ноября 2025.

— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Волжская, 46, Карла Либкнехта, 242, Пискунова, 104, Пискунова, 104 и заменим приборы учета в ЦТП Затон, — уточняет оператор.

Также это значит, что жильцы некоторых домов временно останутся без горячей воды. Работы начнутся уже с девяти часов утра. Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 18 ноября 2025 года представлена в фотокарточках ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что электричество частично пропадет в Иркутске на время неотложных работ.