Россиянам напомнили о новых правилах выезда детей в другие страны: подробнее о загранпаспортах

В 2026 году правила выезда из России для детей изменятся. С 20 января предъявление загранпаспортов станет обязательным. Ранее для поездки в соседние страны (Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Южную Осетию и Киргизию) достаточно было показать свидетельство о рождении. С января детям будет необходим загранпаспорт при выезде в любое государство. Об этом напомнил депутат Госдумы Сергей Кривоносов, цитирует ТАСС.