Россиянам напомнили о новых правилах выезда детей в другие страны: подробнее о загранпаспортах

В ГД напомнили о необходимости оформления загранпаспорта детям с января.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году правила выезда из России для детей изменятся. С 20 января предъявление загранпаспортов станет обязательным. Ранее для поездки в соседние страны (Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Южную Осетию и Киргизию) достаточно было показать свидетельство о рождении. С января детям будет необходим загранпаспорт при выезде в любое государство. Об этом напомнил депутат Госдумы Сергей Кривоносов, цитирует ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что детям будет необходимо предъявить загранпаспорт даже в случае пересечения границы вместе с родителями. Свидетельство о рождении не заменит документ. Эти меры исключат возможность незаконного вывоза несовершеннолетних из России, пояснил депутат.

«С 20 января 2026 года детям до 14 лет, которые выезжают из России в эти страны, будет необходим заграничный паспорт. Свидетельство о рождении перестает быть достаточным документом для пересечения границы», — подытожил Сергей Кривоносов.

Стало известно, что жительница Петербурга прожила в России без паспорта 39 лет. Наконец она смогла подтвердить свое право на получение документа. Женщина обратилась в правоохранительные в 2021 году.