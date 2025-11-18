Россиянам напомнили о новых правилах выезда детей в другие страны: подробнее о загранпаспортах

В 2026 году правила выезда из России для детей изменятся. С 20 января предъявление загранпаспортов станет обязательным. Ранее для поездки в соседние страны (Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Южную Осетию и Киргизию) достаточно было показать свидетельство о рождении. С января детям будет необходим загранпаспорт при выезде в любое государство. Об этом напомнил депутат Госдумы Сергей Кривоносов, цитирует ТАСС.
Парламентарий подчеркнул, что детям будет необходимо предъявить загранпаспорт даже в случае пересечения границы вместе с родителями. Свидетельство о рождении не заменит документ. Эти меры исключат возможность незаконного вывоза несовершеннолетних из России, пояснил депутат.
«С 20 января 2026 года детям до 14 лет, которые выезжают из России в эти страны, будет необходим заграничный паспорт. Свидетельство о рождении перестает быть достаточным документом для пересечения границы», — подытожил Сергей Кривоносов.
