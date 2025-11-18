Врач предупредила, как лишние килограммы «включают» рак

По словам специалиста, жировая ткань запускает цепную реакцию. Это не просто запас энергии, а гормонально активный орган, который влияет на работу мозга, печени, сосудов и иммунитета. При избытке веса нарушается обмен веществ, повышается уровень холестерина и сахара в крови, могут страдать суставы и сосуды.