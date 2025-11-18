Врач предупредила, как лишние килограммы «включают» рак

Сегодня проблема ожирения затрагивает не только взрослых, но и детей. А ведь лишний вес опаснее, чем кажется. Врач-эндокринолог Пироговского центра, КДЦ «Арбатский» Ирина Бахман рассказала KP.RU, как избыточный вес связан с развитием онкологии.
— В аспекте развития онкологии в дело вступает генетическая предрасположенность, соотносящаяся с проблемой избыточного веса. Есть гены, которые связаны и с ожирением, и с раковыми заболеваниями, — отметила врач.
По словам специалиста, жировая ткань запускает цепную реакцию. Это не просто запас энергии, а гормонально активный орган, который влияет на работу мозга, печени, сосудов и иммунитета. При избытке веса нарушается обмен веществ, повышается уровень холестерина и сахара в крови, могут страдать суставы и сосуды.
Бахман подчеркнула, что вещества, которые вырабатывает жировая ткань, способны нарушать работу клеток и усиливать воспалительные процессы. Именно такие внутренние изменения, отметила врач, в определенных условиях становятся пусковым механизмом для онкологии.