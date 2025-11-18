Дальний Восток не готов пересесть на «Ладу»

Как показывают результаты опроса, дальневосточники не верят в соотношение цены и качества отечественных авто и не готовы отказываться от проверенной временем Тойоты, Хонды, Субару и других японских и корейских моделей. Куда приведёт повышение утильсбора — покажет 2026 год. Эксперты прогнозируют появление новых «серых схем», либо переход от мощных джипов к малолитражкам, что для Дальнего Востока крайне неудобно ввиду отсутствия дорог за пределами большинства населённых пунктов.