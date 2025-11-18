В России существенно увеличили производство систем для выявления дронов: о планах на 2026 год

В Ростехе нарастили производство систем контроля воздушного пространства РФ. В 2025 году их выпустили в два раза больше. В следующем году планируется увеличить производство систем для выявления дронов еще в 1,5 раза. Такой информацией поделились в Ростехе, пишет ТАСС.
Выпуском систем занимается Центральное конструкторское бюро аппаратостроения. По словам представителей госкорпорации, оборудование продемонстрировало высокую эффективность в условиях боевых действий.
«Из-за постоянно увеличивающихся запросов различных заказчиков, в том числе и в рамках защиты критически важных объектов, АО ЦКБА нарастило объемы ежемесячного серийного производства радиолокационных станций обзора воздушного пространства в 2025 году в 2 раза», — рассказали в Ростехе.
Прошлым вечером российские системы ПВО перехватили несколько десятков дронов ВСУ. БПЛА сбиты в период с 20.00 до 23.00 по Москве. Всего перехвачен 31 беспилотник.