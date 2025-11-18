Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России существенно увеличили производство систем для выявления дронов: о планах на 2026 год

Ростех вдвое увеличил производство систем для выявления БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростехе нарастили производство систем контроля воздушного пространства РФ. В 2025 году их выпустили в два раза больше. В следующем году планируется увеличить производство систем для выявления дронов еще в 1,5 раза. Такой информацией поделились в Ростехе, пишет ТАСС.

Выпуском систем занимается Центральное конструкторское бюро аппаратостроения. По словам представителей госкорпорации, оборудование продемонстрировало высокую эффективность в условиях боевых действий.

«Из-за постоянно увеличивающихся запросов различных заказчиков, в том числе и в рамках защиты критически важных объектов, АО ЦКБА нарастило объемы ежемесячного серийного производства радиолокационных станций обзора воздушного пространства в 2025 году в 2 раза», — рассказали в Ростехе.

Прошлым вечером российские системы ПВО перехватили несколько десятков дронов ВСУ. БПЛА сбиты в период с 20.00 до 23.00 по Москве. Всего перехвачен 31 беспилотник.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше