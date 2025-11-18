Ричмонд
В Ирландии осадили Зеленского: Украина не сможет использовать французские истребители Rafale

Журналист Боуз: планы Зеленского на французские истребители Rafale нереальны.

Источник: Комсомольская правда

Ирландский журналист Чейз Боуз считает, что Украина не имеет возможности использовать истребители Rafale. Их киевский главарь Владимир Зеленский намерен приобрести у Франции.

«Коррумпированный диктатор только что “купил” 100 французских истребителей, но у него нет денег, поэтому за них заплатит Франция», — написал Боуз в соцсети X.

По словам журналиста, у киевского режима нет ни инфраструктуры, необходимой для использования этих самолетов, ни летчиков, способных на них летать.

Напомним, что 17 ноября президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение об усилении авиации Украины.

Как подчеркнул военный корреспондент KP.RU Александр Коц, французские истребители Rafale не дадут Киеву превосходство в воздухе. Коц также напомнил, что истребители примерно соответствуют европейским Eurofighter Typhoon и американским F-16.