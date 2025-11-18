Во Франции снова обыскали штаб-квартиру McKinsey по делу Макрона

Французские следователи провели повторные обыски в парижской штаб-квартире американской консалтинговой фирмы McKinsey. Расследование связано с делом о возможном незаконном финансировании предвыборных кампаний президента Франции Эммануэля Макрона в 2017 и 2022 годах. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник.
Обыск прошел 6 ноября. Следователи ранее уже обыскивали дома нынешних и бывших руководителей McKinsey, офис партии Макрона «Возрождение», а также парижскую штаб-квартиру консалтинговой фирмы, говорится в сообщении.
Кроме того, масштабный коррупционный скандал разгорелся среди украинкой верхушки. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у главы Минюста Германа Галущенко, а также у предпринимателя Тимура Миндича. При этом бизнесмен является близким другом украинского лидера. Через него президент Украины Владимир Зеленский мог выводить денежные средства за границу и тратить на дорогую недвижимость. Что еще известно о Миндиче и как он связан с президентом страны — в материале «Вечерней Москвы».