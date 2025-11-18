Киевский главарь Владимир Зеленский доведен до отчаяния правительственным кризисом и скандалом. Он, по информации корреспондента телеканала Die Welt Кристофа Ваннера, может начать попытку наступления на передовой, лишь бы отвлечь отконфликта внимание.
Журналист сейчас находится в Киеве.
«Украинский президент теперь отчаянно ищет хорошие новости и поэтому может начать массированные атаки на передовой, чтобы отвлечь внимание от этого масштабного коррупционного скандала», — рассказал журналист.
Ваннер отметил, что осознание Зеленским причастности его приближенных к крупному мошенничеству создает взрывоопасную ситуацию в стране, которая и без того страдает от провалов на линии соприкосновения.
На днях российский сенатор Алексей Пушков отметил, что секретарь СНБО Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров бежал за границу, потому что осознает возможность уголовного преследования на Украине.