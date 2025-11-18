У новосибирской девятиэтажки на Сибиряков-Гвардейцев обнаружили очаг бешенства

Очаг бешенства был обнаружен у девятиэтажного дома № 58/1 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Как сообщает сайт правительства Новосибирской области, с 17 ноября по 15 январе строгие ограничительные меры введены в километровом радиусе вокруг здания. Сюда нельзя пускать посторонних, перемещение животных тоже запрещено.
Во всем микрорайоне отменили ярмарки и массовые скопления людей с участием животных.
Жители Затулинского массива давно уже жалуются, что лисы бегают слишком близко, будто потеряли страх.
В последнее время их стало заметно больше, и одна из них на днях кинулась на девушку прямо у дома.