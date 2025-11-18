У новосибирской девятиэтажки на Сибиряков-Гвардейцев обнаружили очаг бешенства

Очаг бешенства был обнаружен у девятиэтажного дома № 58/1 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Как сообщает сайт правительства Новосибирской области, с 17 ноября по 15 январе строгие ограничительные меры введены в километровом радиусе вокруг здания. Сюда нельзя пускать посторонних, перемещение животных тоже запрещено.