У новосибирской девятиэтажки на Сибиряков-Гвардейцев обнаружили очаг бешенства

В радиусе километра от дома введены строгие ограничительные меры.

Источник: Сиб.фм

Очаг бешенства был обнаружен у девятиэтажного дома № 58/1 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Как сообщает сайт правительства Новосибирской области, с 17 ноября по 15 январе строгие ограничительные меры введены в километровом радиусе вокруг здания. Сюда нельзя пускать посторонних, перемещение животных тоже запрещено.

Во всем микрорайоне отменили ярмарки и массовые скопления людей с участием животных.

Жители Затулинского массива давно уже жалуются, что лисы бегают слишком близко, будто потеряли страх.

В последнее время их стало заметно больше, и одна из них на днях кинулась на девушку прямо у дома.