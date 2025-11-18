Ричмонд
Эксперт назвала тех, кому строго запрещена хурма

Диетолог Соломатина: Людям с заболеваниями ЖКТ нельзя есть хурму.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с NEWS.ru предупредила, что хурма может быть опасна для людей с хроническими болезнями желудка и кишечника. Этот фрукт способен вызывать проблемы с пищеварением.

— В хурме много сахара — и сахарозы, и фруктозы. Она резко повышает уровень глюкозы, поэтому диабетикам, особенно при нестабильном состоянии, она противопоказана. Не рекомендуется хурма и при ожирении, и при метаболическом синдроме, — пояснила Соломатина.

Диетолог уточнила, что опасность представляют дубильные вещества танины, которые придают хурме вяжущий вкус. Они могут провоцировать тяжесть в желудке и вздутие. Особенно осторожными нужно быть людям с гастритом и язвой. Также хурма обладает мочегонным эффектом.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что регулярное употребление четырех чашек кофе в день может негативно повлиять на здоровье сердца.