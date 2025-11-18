В Раде потребовали отставки правительства и главы офиса Зеленского

Оппозиционные партии Партии Верховной Рады «Евросолидарность» и «Голос» официально обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отправить в отставку весь кабинет министров и главу его офиса Андрея Ермака. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном на страницах партий.
Причиной для таких требований оппозиционеры называют коррупционный скандал, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем, который, по их мнению, свидетельствует о системной проблеме в управлении государством. Партии считают, что сложившаяся ситуация может иметь «катастрофические» последствия для украинской государственности.
«Евросолидарность» подчеркнула, что речь идет не просто о смене лиц, а о перезапуске всей системы управления и возвращении политической субъектности правительству и парламенту. «Голос» же заявляет, что сторонники Зеленского «узурпировали всю власть в стране», что требует полного перезапуска правительства.
Лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко* также призвал к формированию нового «правительства национального спасения» из «патриотов и специалистов с безупречной репутацией», передает Lenta.Ru.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у главы Минюста Германа Галущенко, а также у предпринимателя Тимура Миндича. При этом бизнесмен является близким другом украинского лидера. Через него президент Украины Владимир Зеленский мог выводить денежные средства за границу и тратить на дорогую недвижимость. Что еще известно о Миндиче и как он связан с президентом страны — в материале «Вечерней Москвы».
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.