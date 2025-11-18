Посадку в поезд по биометрии введут в пилотном режиме в 2026 году

«Есть вероятность, что пилотный запуск на ограниченных маршрутах состоится в 2026 году и после оценки результатов будет масштабирование», — сказано в сообщении.
В Минтрансе добавили, что сейчас этот метод проходит обкатку. «Для этого выбрана тестовая группа, на которой обкатывается данная технология», — уточнили там.
Сервис посадки на поезд без паспорта будет работать с применением Единой биометрической системы. Чтобы им воспользоваться, потребуется заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию и предоставить согласие на обработку данных. Биометрия станет альтернативой предъявлению документов при посадке. При этом пассажир всегда сможет выбрать, как именно подтверждать личность — по паспорту или по биометрии.
«Транспортная неделя — 2025» — основное мероприятие года в сфере транспорта, логистики и инфраструктуры. Ее центральными площадками станут XIX международный форум и выставка «Транспорт России», которые пройдут с 18 по 20 ноября в московском выставочном комплексе «Гостиный двор». Традиционно широкий круг тем форума охватит все виды транспорта, его роль в экономике, новые идеи и стратегические решения, меняющие лицо отрасли.
