Посадку в поезд по биометрии введут в пилотном режиме в 2026 году

Сервис посадки на поезд без паспорта будет работать с применением Единой биометрической системы. Чтобы им воспользоваться, потребуется заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию и предоставить согласие на обработку данных. Биометрия станет альтернативой предъявлению документов при посадке. При этом пассажир всегда сможет выбрать, как именно подтверждать личность — по паспорту или по биометрии.