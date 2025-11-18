Стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области выросла на 0,2%

В Новосибирской области стоимость минимального набора продуктов за месяц выросла на 0,2 процента. Если в сентябре она составляла 7319,23 рубля, то в октябре 7331,79 рубля. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
— Стоимость минимального набора продуктов в расчете на месяц в октябре 2025 года составила 7331,79 рубля, что на 1,1 процента больше, чем в начале года, — добавили в пресс-службе.
Уточняется, что в продуктовую корзину входят 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. В структуре стоимости набора преобладают хлеб, макаронные изделия и крупы — 28,7 процента. На молочные продукты приходится 21,8 процента, мясо и мясопродукты — 19,3 процента, овощей и фруктов — 12,4 процента, рыбу — 5,6 процента, жиры — 5,5 процента, чай, соль и специи — 2,5 процента, сахар и кондитерские изделия — 2,2 процента, яйца — 2 процента.