В России могут сделать бесплатные парковки для многодетных семей: вот на каких условиях

В России может появиться бесплатная парковка для многодетных семей. Она подразумевает бесплатное место на всех платных парковках для одного автомобиля. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Документ, с которым ознакомилось ТАСС, направлен в правительство.
«Мы видим хороший опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где многодетные граждане могут использовать городские парковочные места, не заплатив ни рубля, но, к сожалению, в большинстве субъектов страны подобные льготы отсутствуют… Если мы действительно хотим укреплять институт семьи, то ситуацию нужно менять», — рассказал Слуцкий.
Он указал, что многодетные семьи вынуждены тратить большие деньги на детскую одежду, еду, обучение, а также на квартплату и проезд.
Накануне группа депутатов заявила о внесении в Госдуму законопроекта о досрочной пенсии для отцов-одиночек, которые воспитывают детей без матери.