В России могут сделать бесплатные парковки для многодетных семей: вот на каких условиях

В России может появиться бесплатная парковка для многодетных семей. Она подразумевает бесплатное место на всех платных парковках для одного автомобиля. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Документ, с которым ознакомилось ТАСС, направлен в правительство.