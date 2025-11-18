Ричмонд
В России могут сделать бесплатные парковки для многодетных семей: вот на каких условиях

В Госдуме хотят сделать бесплатную парковку для многодетных по всей России.

Источник: Комсомольская правда

В России может появиться бесплатная парковка для многодетных семей. Она подразумевает бесплатное место на всех платных парковках для одного автомобиля. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Документ, с которым ознакомилось ТАСС, направлен в правительство.

«Мы видим хороший опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где многодетные граждане могут использовать городские парковочные места, не заплатив ни рубля, но, к сожалению, в большинстве субъектов страны подобные льготы отсутствуют… Если мы действительно хотим укреплять институт семьи, то ситуацию нужно менять», — рассказал Слуцкий.

Он указал, что многодетные семьи вынуждены тратить большие деньги на детскую одежду, еду, обучение, а также на квартплату и проезд.

Накануне группа депутатов заявила о внесении в Госдуму законопроекта о досрочной пенсии для отцов-одиночек, которые воспитывают детей без матери.

