Казахстанцы пожаловались на дефицит противовирусных в аптеках: что говорят в Минздраве

Как заявили в комитете, на складах по всей республике имеются необходимые запасы противовоспалительных и противовирусных препаратов. Согласно мониторингу розничных аптек Астаны, в настоящее время доступны следующие противовирусные лекарственные средства: Ингавирин, Гроприносин, Полиоксидоний, Эргоферон, Кагоцел, Арпефлю, Тилаксин, Анаферон всех форм и дозировок, Галавит, Валтеро, Ациклостад, Валовекс, Улкарил, Умкалор и Афлубин.
Кроме того, проведены переговоры с дистрибьюторами, и в связи с повышенным спросом на этой неделе ожидается дополнительное поступление лекарственных средств в столицу. «Территориальными департаментами комитета еженедельно проводится мониторинг наличия противовирусных лекарственных средств в оптовой и розничной сети», — заключили в ведомстве.