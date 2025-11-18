Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцы пожаловались на дефицит противовирусных в аптеках: что говорят в Минздраве

В Комитете медицинского и фармацевтического контроля Минздрава ответили на жалобы казахстанцев, заявивших о дефиците лекарств в аптеках, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Источник: Nur.kz

Как заявили в комитете, на складах по всей республике имеются необходимые запасы противовоспалительных и противовирусных препаратов. Согласно мониторингу розничных аптек Астаны, в настоящее время доступны следующие противовирусные лекарственные средства: Ингавирин, Гроприносин, Полиоксидоний, Эргоферон, Кагоцел, Арпефлю, Тилаксин, Анаферон всех форм и дозировок, Галавит, Валтеро, Ациклостад, Валовекс, Улкарил, Умкалор и Афлубин.

Кроме того, проведены переговоры с дистрибьюторами, и в связи с повышенным спросом на этой неделе ожидается дополнительное поступление лекарственных средств в столицу. «Территориальными департаментами комитета еженедельно проводится мониторинг наличия противовирусных лекарственных средств в оптовой и розничной сети», — заключили в ведомстве.