Казахстанцы пожаловались на дефицит противовирусных в аптеках: что говорят в Минздраве

Кроме того, проведены переговоры с дистрибьюторами, и в связи с повышенным спросом на этой неделе ожидается дополнительное поступление лекарственных средств в столицу. «Территориальными департаментами комитета еженедельно проводится мониторинг наличия противовирусных лекарственных средств в оптовой и розничной сети», — заключили в ведомстве.