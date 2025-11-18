СБ ООН одобрил мирный план Трампа для Газы

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, включающую мирный план президента США Дональда Трампа для сектора Газа. Документ предусматривает создание «Совета мира» и размещение международных сил в Газе.
За резолюцию проголосовали 13 из 15 стран-членов СБ ООН. Россия и Китай, обладающие правом вето, воздержались при голосовании.
Сам Трамп в соцсети Truth Social поздравил мир с «невероятным голосованием», назвав его «историческим событием». Он заявил, что возглавит «Совет мира», в который войдут «самые влиятельные и уважаемые лидеры во всем мире». Трамп также поблагодарил страны, поддержавшие усилия США.
CNN отмечает, что резолюция придает международную легитимность 20-пунктовому плану американского лидера, часть которого уже легла в основу действующего режима прекращения огня в Газе. По словам дипломатических источников, поддержка в ООН позволит странам войти в состав международных сил безопасности.
Постпред США при ООН Майкл Уолтц сообщил, что в секторе Газа будет развернута «мощная коалиция миротворцев», которая обеспечит безопасность, проконтролирует демилитаризацию и поставки гуманитарной помощи.
9 ноября появилась информация, что ряд арабских стран выступил против плана восстановления сектора Газа, предложенного Соединенными Штатами. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, эти страны не готовы выделять собственные средства на восстановление, поскольку опасаются, что американская инициатива может привести к долгосрочному разделению палестинской территории.