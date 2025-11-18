Раскрыты зарплаты «Деда Мороза» и «Снегурочки» в Москве

«Открываются многочисленные возможности и в сфере зимнего досуга. С началом сезона заливаются катки, что создает спрос на самые разные профессии — от спортивных аниматоров, которые не только отлично катаются, но и могут обучить гостей (от 50 000 рублей), до специализированных водителей для заливки льда (от 45 000 рублей) и билетных кассиров (от 35 000 рублей)», — отметили в сервисе.