Раскрыты зарплаты «Деда Мороза» и «Снегурочки» в Москве

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Аниматорам, которые исполнят роли «Деда Мороза» и «Снегурочки» в Москве, готовы платить до 185 тысяч в месяц — в конце года обостряется конкуренция за сотрудников в сферах праздничной анимации, логистики и обслуживания зимнего досуга, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».
«В ноябре и декабре традиционно обостряется конкуренция за сотрудников в сферах праздничной анимации, логистики и обслуживания зимнего досуга, что ведет к заметному росту предлагаемых доходов. Топ сезонных профессий возглавили аниматоры и актеры, воплощающие главные новогодние образы. Так, заработок Деда Мороза в столичном регионе может достигать 185 000 рублей в месяц, а его неизменной спутницы — 180 000 рублей», — рассказали аналитики.
Многие работодатели отмечают, что готовы обучать с нуля, при этом у кандидатов должны быть такие качества, как харизма, любовь к детям и готовность работать в самый разгар праздников, включая новогоднюю ночь. «Уровень доходов на этом рынке делает сезонную работу привлекательной для студентов, творческих людей и тех, кто хочет найти удобную подработку к основной занятости», — отметили в сервисе.
Кроме этого, в преддверии новогодних праздников увеличивается число вакансий, которые связаны с подготовкой и организацией праздников. Так, например, упаковщикам подарков предлагают до 130 тысяч в месяц. В число наиболее доходных вакансий также вошли ведущий или актер в новогоднем шоу с зарплатой до 74,8 тысячи в месяц.
«Открываются многочисленные возможности и в сфере зимнего досуга. С началом сезона заливаются катки, что создает спрос на самые разные профессии — от спортивных аниматоров, которые не только отлично катаются, но и могут обучить гостей (от 50 000 рублей), до специализированных водителей для заливки льда (от 45 000 рублей) и билетных кассиров (от 35 000 рублей)», — отметили в сервисе.