Под Белгородом мужчины устроили драку с топором после спора в родительском чате

Двое мужчин подрались после спора в родительском чате. Видео © Telegram / Белгород | ФОНАРЬ.
Сотрудники полиции оперативно выехали на место происшествия и установили личности обоих мужчин. Конфликт, по предварительным данным, возник на бытовой почве и привёл к серьёзным последствиям. В ГУ МВД по региону уточнили, что сейчас идёт проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.
Ранее Life.ru писал, что оба участника драки могут быть привлечены к ответственности. Обоюдное причинение телесных повреждений означает, что каждый отвечает по закону за свои поступки.
