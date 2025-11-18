Под Белгородом мужчины устроили драку с топором после спора в родительском чате

Перепалка в школьном чате закончилась настоящей дракой с применением оружия в городе Строителе Белгородской области. Вечером 16 ноября двое мужчин встретились на улице Ленина: один пришёл с топором, другой — с бейсбольной битой. По итогам конфликта один из его участников сразу попал в больницу, второй позже сам обратился за помощью с черепно-мозговой травмой.