Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая развязка на Байкальском кольце в Иркутске одобрена

На пересечении улиц Байкальская и Дыбовского дорогу расширят до восьми полос.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Проект строительства новой транспортной развязки в Иркутске успешно прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— По проекту мы построим двухуровневую развязку с двумя эстакадами: одна будет вести на проспект Маршала Жукова, а другая — на Байкальский тракт, — сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.

На пересечении улиц Байкальской и Дыбовского дорогу расширят до восьми полос. Это поможет решить проблему пробок в одном из самых загруженных мест города. Для безопасности движения посередине дороги установят барьерные ограждения. Также изменят схему движения, выделив отдельные полосы для поворотов направо и налево.

Кроме того, в проекте предусмотрены велодорожки и три подземных перехода для пешеходов. Это создаст комфортные условия для всех участников движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что под Ангарском построят уникальный научный комплекс за 7,3 миллиарда рублей.