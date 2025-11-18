Новая развязка на Байкальском кольце в Иркутске одобрена

Проект строительства новой транспортной развязки в Иркутске успешно прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— По проекту мы построим двухуровневую развязку с двумя эстакадами: одна будет вести на проспект Маршала Жукова, а другая — на Байкальский тракт, — сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.
На пересечении улиц Байкальской и Дыбовского дорогу расширят до восьми полос. Это поможет решить проблему пробок в одном из самых загруженных мест города. Для безопасности движения посередине дороги установят барьерные ограждения. Также изменят схему движения, выделив отдельные полосы для поворотов направо и налево.
Кроме того, в проекте предусмотрены велодорожки и три подземных перехода для пешеходов. Это создаст комфортные условия для всех участников движения.
