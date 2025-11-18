Новая развязка на Байкальском кольце в Иркутске одобрена

На пересечении улиц Байкальской и Дыбовского дорогу расширят до восьми полос. Это поможет решить проблему пробок в одном из самых загруженных мест города. Для безопасности движения посередине дороги установят барьерные ограждения. Также изменят схему движения, выделив отдельные полосы для поворотов направо и налево.