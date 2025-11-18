Ричмонд
В России запустят посадку в поезд по биометрии: в Минтрансе назвали сроки

Минтранс: посадку в поезд по биометрии введут в пилотном режиме в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В России уже ведется тестирование системы биометрической посадки в поезд. Ее пилотный запуск на ограниченных маршрутах намечен на 2026 год. Об этом информировали ТАСС в Минтрансе РФ.

Там уточнили, что метод сейчас находится в стадии испытаний, для которых была отобрана специальная тестовая группа.

Уточняется, что посадка по биометрии через Единую систему будет доступна после предварительной регистрации данных и дачи согласия на их обработку. Этот метод станет добровольной альтернативой паспорту, и пассажир сможет сам выбирать способ подтверждения личности.

Ранее KP.RU сообщал, что в России развитие биометрии в ближайшей перспективе получит значительное ускорение за счет трех основных факторов: распространения AI-ассистентов, внедрения в госуслуги и активного использования маркетплейсами.