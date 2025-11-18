Во Владивостоке состоится фестиваль «Небо Родины»

«Для подростков и молодежи мы подготовили музей авиации. Участники пройдут интерактивные зоны и тесты. И даже попробуют себя в профессии авиаконструктора. И, конечно, смогут отправить привет бойцам на передовую», — прокомментировали в АНО «ПДД “Тигр”.