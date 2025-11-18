Во Владивостоке состоится фестиваль «Небо Родины»

Приморцев ждут 6 декабря в колледже машиностроения и транспорта (город Владивосток, улица Русская, 96). Участие бесплатное после регистрации.
Как рассказали организаторы из некоммерческой организации «Тигр», участников научат управлению дронами: ребята опробуют роль пилота дрона с ноутбуком и пультом.
Также под присмотром наставников гости фестиваля соберут и запрограммируют робота из LEGO, сделают настоящий дрон вместе с инструктором, поупражняются в лазерном тире и узнают про новейшие разработки в мире беспилотников.
«Для подростков и молодежи мы подготовили музей авиации. Участники пройдут интерактивные зоны и тесты. И даже попробуют себя в профессии авиаконструктора. И, конечно, смогут отправить привет бойцам на передовую», — прокомментировали в АНО «ПДД “Тигр”.