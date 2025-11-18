Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На прошлой неделе 55 приморских семей стали многодетными

За прошедшую неделю в Приморском крае на свет появилось 270 малышей, 102 пары стали родителями впервые, а 55 семей — многодетными.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, с 10 по 16 ноября в регионе родились 139 мальчиков и 131 девочка. В 86 семьях появились вторые дети, а в 25 семьях родились четвертые, пятые и шестые малыши.

Неделя также запомнилась редкими, но радостными событиями: две жительницы края стали мамами в восьмой раз, а одна женщина родила девятого ребенка.

Врачи края напоминают — молодые пары могут заранее подготовиться к семейной жизни, пройдя диспансеризацию репродуктивного здоровья. Бесплатные обследования доступны мужчинам и женщинам в поликлиниках по месту жительства. Такая профилактика помогает снизить риски для здоровья будущих родителей и их детей.