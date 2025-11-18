На прошлой неделе 55 приморских семей стали многодетными

Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, с 10 по 16 ноября в регионе родились 139 мальчиков и 131 девочка. В 86 семьях появились вторые дети, а в 25 семьях родились четвертые, пятые и шестые малыши.
Неделя также запомнилась редкими, но радостными событиями: две жительницы края стали мамами в восьмой раз, а одна женщина родила девятого ребенка.
Врачи края напоминают — молодые пары могут заранее подготовиться к семейной жизни, пройдя диспансеризацию репродуктивного здоровья. Бесплатные обследования доступны мужчинам и женщинам в поликлиниках по месту жительства. Такая профилактика помогает снизить риски для здоровья будущих родителей и их детей.