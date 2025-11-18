Жуткая многоходовка: как во Владивостоке пенсионерку лишили жилья

Далее звонившие заявили, что квартира пожилой горожанки уже якобы оформлена в залог неизвестными людьми и в любой момент может перейти к третьим лицам. В качестве «выхода» они назвали срочную продажу жилья и дали контакт «определённого риелтора», который, по данным полиции, оказался учредителем агентства недвижимости и впоследствии был задержан. Этот посредник организовал сделку со своей знакомой, согласившейся купить квартиру по цене ниже рыночной, при этом для оформления у женщины потребовали выписку из ЕГРН и заключение нарколога и психиатра. Всё это пенсионерка сумела получить. Договор купли-продажи подписали в присутствии нотариуса, после чего пожилая женщина с дочерью направились в торговый центр, где через банкомат перечислили всю выручку от продажи жилья на несколько счётов, продиктованных в ходе телефонных разговоров. В результате пенсионерка лишилась и накопленных средств, и квартиры, а общий ущерб превысил 8 млн рублей.