Жуткая многоходовка: как во Владивостоке пенсионерку лишили жилья

Полиция Приморья раскрыла новые подробности истории о том, как 75‑летняя жительница Владивостока лишилась сбережений и единственного жилья на сумму более 8 млн рублей, об этом случае ранее писал «АиФ Приморье». Как уже сообщалось, по этому делу взят под стражу 35‑летний учредитель агентства недвижимости, которого задержали в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева после возвращения из отпуска.
Об обстоятельствах дела рассказала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. По её данным, в начале сентября на телефон пожилой женщины позвонил человек, представившийся сотрудником курьерской службы, и под предлогом уточнения данных для доставки посылки добился, чтобы она продиктовала код из СМС. После этого началась серия звонков от людей, называвших себя работниками государственных структур и утверждавших, что накопления пенсионерки якобы находятся под угрозой. Когда женщина поделилась ситуацией со своей 47‑летней дочерью, мошенники начали параллельно воздействовать на обеих, описывая риск потери денег и подталкивая к немедленным действиям. Под постоянным психологическим давлением женщина перевела на продиктованные реквизиты более 2 млн рублей личных средств, полагая, что тем самым спасает накопления.
Далее звонившие заявили, что квартира пожилой горожанки уже якобы оформлена в залог неизвестными людьми и в любой момент может перейти к третьим лицам. В качестве «выхода» они назвали срочную продажу жилья и дали контакт «определённого риелтора», который, по данным полиции, оказался учредителем агентства недвижимости и впоследствии был задержан. Этот посредник организовал сделку со своей знакомой, согласившейся купить квартиру по цене ниже рыночной, при этом для оформления у женщины потребовали выписку из ЕГРН и заключение нарколога и психиатра. Всё это пенсионерка сумела получить. Договор купли-продажи подписали в присутствии нотариуса, после чего пожилая женщина с дочерью направились в торговый центр, где через банкомат перечислили всю выручку от продажи жилья на несколько счётов, продиктованных в ходе телефонных разговоров. В результате пенсионерка лишилась и накопленных средств, и квартиры, а общий ущерб превысил 8 млн рублей.
По данному преступлению возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» (хищение в особо крупном размере или действия, повлекшие лишение гражданина права на жилое помещение). Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, к которому суд может добавить штраф до 1 млн рублей или в размере дохода осуждённого за период до 3 лет.
Оперативные подразделения уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю и сотрудники отдела полиции Фрунзенского района Владивостока в ходе розыскных мероприятий вышли на местного жителя 1990 года рождения, указанного как учредитель агентства недвижимости. Его задержали в аэропорту при возвращении из поездки. Выяснилось, что фигурант, по версии следствия, связан ещё с одним подобным эпизодом: в феврале этого года на территории Первореченского района Владивостока аналогичным образом была обманута 76‑летняя пенсионерка, ущерб которой оценивается в 4,5 млн рублей.
Подозреваемому назначена мера пресечения — содержание под стражей на 28 суток. По обоим эпизодам продолжаются следственные действия.