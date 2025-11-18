Ричмонд
Еще на одном заводе Тараза случился выброс: люди жалуются на кашель и головную боль

На заводе в пригороде Тараза случился выброс вредных веществ. Горожане жалуются на першение в горле, кашель и головную боль, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Телеканал сообщает, что накануне утром жителей Тараза напугал смог, окутавший всю окраину города. Туман держался чуть больше получаса. Очевидцы утверждают: дышать было тяжело, и постоянно хотелось кашлять.

Позже экологи выяснили: выброс случился у завода минеральных удобрений, расположенного в шести километрах от Тараза. Специалисты теперь выясняют, какие химические вещества попали в атмосферу и были ли превышения.

Руководитель департамента экологии по Жамбылской области Нуржас Нурболат заявил, что на данный момент проводятся замеры совместно с «Казгидромет». По предварительным данным, выбросы идут от источника ТОО «Казфосфат», производящего минеральные удобрения.

Департамент экологии проводит внеплановую проверку в отношении ТОО «Казфосфат». По результатам проверки будет предоставлена дополнительная информация.