Дмитрий Демешин раскритиковал мэра Хабаровска за ремонт на улице Шеронова

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин высказал свое мнение относительно ремонта трамвайных путей в центре города на минувшей неделе. Как напоминает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», на протяжении трех дней столица края стояла в многокилометровых пробках из-за работ на Муравьева-Амурского/Шеронова.
Глава региона назвал недопустимой ситуацию, когда ремонт проходит в «час пик», вызывая массу неудобств. Жители Хабаровска в пробках теряли драгоценное время, опаздывая на работу. Дополнительными единицами общественного транспорта город обеспечен не был.
Есть вопросы и к качеству выполненных работ. Дмитрий Демешин отметил, что бетонные плиты уложены таким образом, что страдают автомобили.
— То, что ремонт трамвайных путей на ул. Шеронова вылился в массу проблем для хабаровчан, — однозначно недопустимо, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В свою очередь глава города Сергей Кравчук заявил, что в ситуации виноваты проектировщики, которые не учли рельеф местности, и после детального разбора виновные понесут наказание, в том числе рублем.
Вопрос находится на контроле правительства Хабаровского края.