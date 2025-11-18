В Новосибирской области развивают учреждения для лечения сахарного диабета

В Новосибирской области активно развивают сеть учреждений для диагностики и лечения сахарного диабета. В частности, региональный эндокринологический центр создали на базе Новосибирской областной клинической больницы, а также еще четыре межрайонных центра. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
Как рассказал министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий, для оснащения межрайонного эндокринологического центра на базе городской клинической больницы № 1 для лечения больных диабетом было закуплено пять единиц медоборудования по федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом».
С начала года более 1,3 тысячи детей и 1,1 тысячи беременных женщин с сахарным диабетом были обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Во время диспансеризации у более 75 тысяч человек выявили преддиабет, а у 3,6 тысячи — сахарный диабет.