В Новосибирской области развивают учреждения для лечения сахарного диабета

С начала года более 1,3 тысячи детей и 1,1 тысячи беременных женщин с сахарным диабетом были обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Во время диспансеризации у более 75 тысяч человек выявили преддиабет, а у 3,6 тысячи — сахарный диабет.