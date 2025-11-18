Не ждите, пока накроет: Врач раскрыла план подготовки к новой волне магнитных бурь

Врач напомнила, что любые бури легче переживаются, если у человека налажен стабильный, физиологичный образ жизни. Она уточнила, что важно нормализовать сон — спать не меньше восьми часов и придерживаться одного режима, отказаться от вредных привычек, сбалансированно питаться, контролировать уровень витаминов и минералов, больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе, ведь всё это поддерживает вегетативные функции и сердечно-сосудистую систему. Также она добавила, что при хронических заболеваниях обязательно нужно наблюдаться у врача, проходить обследования и строго соблюдать назначения: в дни активных бурь именно хронические болезни чаще всего дают о себе знать.