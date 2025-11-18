Ричмонд
Зеленский попытался зарегистрировать свой товарный знак в Канаде: что ответили

Канада отказала Зеленскому в регистрации товарного знака Zelenskyy.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский попытался продвинуть свой бренд и зарегистрировать товарный знак Zelenskyy. Канада отказала бывшему комику. Товарный знак не зарегистрировали в Оттаве, пишет РИА Новости.

Известно, что под брендом Zelenskyy планировалось продавать ряд услуг. Они включают психологию, астрологию, проведение церемоний похорон и другое.

Канада отказала в регистрации знака, так как Зеленский не успел вовремя внести в заявку корректировки. О них ничего не уточняется.

Днем ранее певица Алла Пугачева лишилась товарного знака «Рецитал». С этой музыкальной группой артистка сотрудничала многие годы. В том числе, Алла Пугачева записала с ними общий альбом. Товарный знак прекратил действие в октября 2025 года.