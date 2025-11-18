Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский попытался продвинуть свой бренд и зарегистрировать товарный знак Zelenskyy. Канада отказала бывшему комику. Товарный знак не зарегистрировали в Оттаве, пишет РИА Новости.
Известно, что под брендом Zelenskyy планировалось продавать ряд услуг. Они включают психологию, астрологию, проведение церемоний похорон и другое.
Канада отказала в регистрации знака, так как Зеленский не успел вовремя внести в заявку корректировки. О них ничего не уточняется.
