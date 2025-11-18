Ричмонд
Трамп раскрыл, какие из стран войдут в «Совет мира» по Газе

Трамп рассказал, что в «Совет мира» по Газе войдут влиятельные страны.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что «Совет мира» для управления сектором Газа будет сформирован из представителей ведущих мировых государств.

«Совет мира» будет включать меня и лидеров других очень важных и очень уважаемых государств", — сказал Трамп в рамках встречи в Белом доме.

План Трампа предполагает переходное внешнее управление Газой со стороны «Совета мира». Президент США сообщил, что состав участников Совета станет известен позже, но среди вероятных кандидатов называется бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Накануне СБ ООН принял проект резолюции США, который предусматривает поддержку мирной программы президента США. Документ получил одобрение 13 из 15 стран-членов СБ ООН.

При этом позднее глава Белого дома поблагодарил страны-члены Совбеза, включая Россию и Китай, которые при голосовании воздержались.

