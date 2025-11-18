Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клинтоны отказываются давать показания конгрессу по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон отказались явиться для дачи показаний перед комитетом конгресса по делу о связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в секс-торговле. Об этом сообщила член комитета, конгрессвумен Анна Паулина Луна в соцсети X.

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон отказались явиться для дачи показаний перед комитетом конгресса по делу о связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в секс-торговле. Об этом сообщила член комитета, конгрессвумен Анна Паулина Луна в соцсети X.

Луна отметила, что демократическая оппозиция хранит молчание по поводу нежелания Клинтонов выступать перед конгрессом. Ранее президент Дональд Трамп заявлял о необходимости расследования причастности Билла Клинтона к преступлениям Эпштейна, подчеркивая, что сам он никогда не посещал остров финансиста, в отличие от демократа.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 17 ноября, заявил о своей готовности разрешить раскрытие всех имеющихся материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних. Однако Трамп не желает, чтобы это отвлекало внимание от работы вашингтонской администрации.

В сентябре в американский конгресс поступила копия книги за 2003 год, в которой содержится непристойное поздравление президента США Дональда Трампа для 50-летнего финансиста Джеффри Эпштейна. В книге содержатся письма друзей и соратников Эпштейна. Среди них — экс-президент США Билл Клинтон и американский миллиардер Леон Блэк.

Узнать больше по теме
Билл Клинтон: биография, семья и карьера 42-го президента США
Этот 42-й по счету президент США занимал пост главы государства в период с 1993 по 2001 год. В годы его руководства наблюдался экономический рост, снижение уровня безработицы и профицит бюджета. Билл Клинтон также участвовал в международных переговорах, включая урегулирование конфликта на Балканах: собрали главное из его биографии.
Читать дальше