Клинтоны отказываются давать показания конгрессу по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон отказались явиться для дачи показаний перед комитетом конгресса по делу о связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в секс-торговле. Об этом сообщила член комитета, конгрессвумен Анна Паулина Луна в соцсети X.
Луна отметила, что демократическая оппозиция хранит молчание по поводу нежелания Клинтонов выступать перед конгрессом. Ранее президент Дональд Трамп заявлял о необходимости расследования причастности Билла Клинтона к преступлениям Эпштейна, подчеркивая, что сам он никогда не посещал остров финансиста, в отличие от демократа.
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 17 ноября, заявил о своей готовности разрешить раскрытие всех имеющихся материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних. Однако Трамп не желает, чтобы это отвлекало внимание от работы вашингтонской администрации.
В сентябре в американский конгресс поступила копия книги за 2003 год, в которой содержится непристойное поздравление президента США Дональда Трампа для 50-летнего финансиста Джеффри Эпштейна. В книге содержатся письма друзей и соратников Эпштейна. Среди них — экс-президент США Билл Клинтон и американский миллиардер Леон Блэк.