В ГД предложили ввести цифровую спортивную медкарту для киберспортсменов

По его словам, внедрение цифровой спортивной медицинской карты обеспечит повышение качества медицинского сопровождения, снижение риска профессиональных заболеваний, создание единого подхода к оценке состояния спортсменов, более безопасный и научно обоснованный тренировочный процесс и высокий уровень конкурентоспособности российских киберспортсменов на международной арене.