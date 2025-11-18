Ричмонд
В ГД предложили ввести цифровую спортивную медкарту для киберспортсменов

Хамитов предложил ввести цифровую спортивную медкарту для киберспортсменов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов («Новые люди») направил обращение министру спорту Михаилу Дегтяреву с предложением ввести цифровую спортивную медицинскую карту для киберспортсменов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагаю разработать и внедрить “цифровую спортивную медицинскую карту” — специализированный электронный инструмент мониторинга здоровья киберспортсменов, интегрированный в существующие информационные системы министерства спорта РФ», — сказано в письме.

Цифровая медицинская карта, согласно инициативе, должна включать: комплексный медицинский профиль спортсмена, включающий показатели зрения, опорно-двигательного аппарата, нейрофизиологических функций, уровня стресса, сна и когнитивной активности, динамический мониторинг состояния здоровья, позволяющий фиксировать изменения и прогнозировать риски, а также рекомендации по режиму тренировок, основанные на объективных данных.

Кроме того, предлагается интегрировать данную карту с федерациями и организациями спортивной подготовки, что обеспечит единый стандарт медицинского наблюдения по всей стране.

Хамитов также считает, что такая медицинская карта должна включать возможность использования данных тренерами, спортивными врачами и специалистами в области спортивной психологии для повышения эффективности подготовки.

По его словам, внедрение цифровой спортивной медицинской карты обеспечит повышение качества медицинского сопровождения, снижение риска профессиональных заболеваний, создание единого подхода к оценке состояния спортсменов, более безопасный и научно обоснованный тренировочный процесс и высокий уровень конкурентоспособности российских киберспортсменов на международной арене.