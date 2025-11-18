Ричмонд
Контрабанда в завтраке: в СИЗО Приморья изъяли дрожжи, спрятанные в овсяных хлопьях

Сотрудники следственного изолятора раскрыли необычный способ передачи запрещённых предметов.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники СИЗО-2 в Уссурийске перехватили необычную попытку передачи запрещённого предмета, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.

«В помещении приёма и досмотра посылок и передач при досмотре передачи на имя одного из обвиняемых, содержащихся в следственном изоляторе, были обнаружены и изъяты 300 граммов дрожжей. Их пытались передать ухищрённым способом — в овсяных хлопьях», — говорится в сообщении.

Руководство изолятора подчеркивает, что подобные инциденты — не редкость, и персонал регулярно сталкивается с новыми ухищрениями. В учреждении ведётся постоянная профилактическая и оперативная работа по недопущению контрабанды.

Отмечается, что попытки передачи запрещённых предметов и веществ на территорию мест лишения свободы строго преследуются по закону — вплоть до уголовной ответственности.

Напомним, в феврале текущего года заключённому в Уссурийске пытались доставить наркотики под видом конфет. Общая масса вещества составила два грамма.