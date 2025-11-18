Контрабанда в завтраке: в СИЗО Приморья изъяли дрожжи, спрятанные в овсяных хлопьях

«В помещении приёма и досмотра посылок и передач при досмотре передачи на имя одного из обвиняемых, содержащихся в следственном изоляторе, были обнаружены и изъяты 300 граммов дрожжей. Их пытались передать ухищрённым способом — в овсяных хлопьях», — говорится в сообщении.