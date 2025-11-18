Министр транспорта рассказал о судьбе «Лады Калины», на которой ездил Путин

Никитин отметил, что этот автомобиль стал своеобразным талисманом качественного дорожного строительства, подчеркнув, что развитие дорожной инфраструктуры остаётся одним из приоритетных направлений государственной политики. Министр также добавил, что на Дальнем Востоке продолжается масштабное обновление транспортной системы, включая расширение БАМа, создание Восточного полигона и модернизацию портов, где появились даже частные железные дороги.