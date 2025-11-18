Овечкин забил шестую шайбу в сезоне НХЛ

Александр Овечкин забросил шайбу в ворота команды «Лос-Анджелес» во втором матче подряд. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги этот гол стал для российского нападающего «Вашингтона» шестым, а в рамках карьеры в НХЛ — 903-м.