Борис Ступницкий назначен Почётным консулом Народной Республики Бангладеш во Владивостоке

Как отметили в Торгово-промышленной палате Приморского края, сегодня российско-бангладешское сотрудничество охватывает широкий спектр направлений. Особое внимание уделяется реализации совместных проектов и экспортно-импортным операциям. Основой для развития двусторонних отношений служит межправительственное соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве. В мае 2021 года Союз «Приморская торгово-промышленная палата» и Торгово-промышленная палата города Читтагонг (Бангладеш) подписали Меморандум о взаимопонимании, что явилось хорошим стартом для активизации торгово-экономических отношений между регионами. На текущий момент через порты Приморья регулярно осуществляются грузовые перевозки, связывающие Россию с Бангладеш и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, существует значительный потенциал для увеличения товарооборота между Приморьем и Бангладеш.