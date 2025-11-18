Выиграв у лидера Запада, «Барыс» в овертайме дожал и аутсайдера

Выезд по маршруту Ярославль — Сочи неожиданно стал удачным для астанчан. Последний раз две виктории подряд «Барыс» одерживал почти два месяца назад. Трижды подряд в нынешнем сезоне подопечные Михаила Кравца пока не выигрывали.
КХЛ-2025/26.
17 ноября.
CОЧИ (Россия) — БАРЫС (Астана, Казахстан) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1).
Голы: Боден (Сероух) 07:41 (1:0), Панюков (Томпсон, Уолш) 36:58 (1:1), Томпсон 61:35 (1:2).
«Сухарь» голкипера Адама Шила в Ярославле заставил тренерский штаб отойти от принципа ротации вратарей. Место в рамке вновь занял американец, и на 8-й минуте выгреб из сетки шайбу. Как выяснилось позже, единственную.
Последней команде Западной конференции игра давалась. Южане чаще владели шайбой и старались атаковать ворота гостей при первой возможности. После того, как канадец Жан-Кристоф Боден открыл счет, у «Барыса» началась череда ненужных удалений. Две минуты на скамейке штрафников отсидел Эмиль Галимов, пять (за удар в голову) — Адиль Бекетаев.
К счастью для казахстанцев, подопечные Дмитрия Михайлова солидное численное преимущество не использовали. Постепенно придя в себя, гости организовали весомую контригру. Тайс Томпсон до этого отметившийся броском в крестовину, отдал результативный пас Кириллу Панюкову — 1:1.
В дальнейшем обе команды не использовали множество голевых возможностей, а в овертайме вновь отличился Томпсон. Американский форвард, названный первой звездой матча, перехватил шайбу в своей зоне, протащил ее через всю площадку и прошил Алексея Щетилина — 2:1.
— Хорошо, что выиграли — два очка есть два очка, — рассуждал после матча рулевой «Барыса». — То, что выстояли в пятиминутном меньшинстве, может быть, добавило эмоций. Но в то же время этот отрезок забрал много сил. Таких удалений быть не должно. А вообще в обороне стали играть дисциплинированнее и строже.
Привезя с выезда четыре очка, «Барыс» поднялся на седьмое место в таблице Востока. Хотя по потерянным очкам астанчане все еще десятые.
В чемпионате КХЛ-2025/26 принимают участие 22 клуба из России, Беларуси, Казахстана и Китая. Турнир стартовал 5 сентября 2025 года и завершится не позднее 23 мая 2026 года финальной серией плей-офф.
На первом этапе команды из Восточной и Западной конференций проводят по 68 матчей. По итогам регулярного чемпионата определяется победитель — обладатель Кубка Континента имени Виктора Тихонова.
В плей-офф выйдут по восемь лучших команд конференций. Серии плей-офф (⅛, ¼, ½ и финал) играются до четырех побед. Победитель финальной серии получает главный трофей — Кубок Гагарина. Нынешний владелец приза, «Локомотив» из Ярославля, играет в Западной конференции.